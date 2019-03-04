TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın KKTC'ye geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, göreve seçilmesinin ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine KKTC’ye yapıyor.

Bu amaçla yarın günübirlik bir ziyaret için beraberinde Milletvekilleri ile birlikte KKTC’ye gelmesi beklenen Şentop, sırasıyla Dr.Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile biraraya gelecek ve ardından Boğaz Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un aynı gün akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.