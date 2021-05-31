TBMM heyetinden Dr.Küçük ve Denktaş’ın kabirlerine ziyaret

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan .Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.
Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır tarafından anıtlara çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yapması planlanan heyetin Çarşamba günü ülkeden ayrılması bekleniyor.
Heyette, Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu bulunuyor.