TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Töre’yle görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Programı kapsamında KKTC temaslarını sürdüren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi ve ortak basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi.

Yılmaz ve Töre ilk olarak baş başa görüştü. Ardından Şeref Odası’na geçerek heyetlerle bir araya geldiler.

Yılmaz’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Orhan Erdem ve Milletvekili Ahmet Erbaş ve bazı uzmanlar yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen ise Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Canaltay ve Meclis Divanı üyeleri hazır bulundu.

Görüşme esnasına basına açıklama yapılmadı.

Yılmaz’ın temasları Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesiyle devam edecek.