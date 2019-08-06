TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için bugün KKTC’ye geliyor.
TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dönmez, saat 10.55’te Ercan Havalimanı’nda olacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 11.30’da Dönmez’i kabul edecek.Ardından Başbakan Ersin Tatar da konuk bakanla bir araya gelecek.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un vereceği çalışma yemeğinin ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.