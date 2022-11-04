TC-KKTC Yerel Yönetimler Master Planı Hazırlığı toplantısı Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşti

TC-KKTC Yerel Yönetimler Master Planı Hazırlığı toplantısı Gazimağusa Belediyesi’nde yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası A.Ş temsilcileri “Yerel Yönetimler Master Planı” hazırlıkları çerçevesinde mevcut durumun tespiti, saha ziyaretleri ve çalışma toplantıları kapsamında 2-5 Kasım tarihleri arasında KKTC’de ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği öncülüğünde KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü Koordinasyonu ile düzenlenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yerel Yönetimler Master Plan çalışmaları öncesinde yapılan toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası’ndan yetkililer ve KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü yetkililer ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif hazır bulundu.

Heyetlerin ilçelere ziyaretleri kapsamında bugün Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimler ile ilgili mevcut sorunlar, belediyecilik hizmetleri ve işleyiş konuşuldu. Toplantının ardından ise heyet Kapalı Maraş’a bir ziyarette bulundu.

-Arter

Toplantı öncesinde açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, TC Büyük Elçiliği öncülüğünde, KKTC İçişleri Bakanlığı Yerel İdareler Müdürlüğü Koordinasyonu ile Türkiye’den gelen misafirlere seslenerek toplantının, KKTC-TC Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde yerel yönetimler ile ilgili yapılması düşünülen ve şuanda üzerinde çalışılan Yerel Yönetimler Master Plan Hazırlığı öncesinde bir hazırlık çalışması olarak düzenlendiğini kaydetti.

KKTC’de, tüm belediyelerde pandemi öncesi yaşanan sıkıntıların, pandemi sonrası daha da katlanarak büyüdüğüne işaret eden Arter, Yerel Yönetimler Master Plan Hazırlığı çalışmalarının, yıllardır beklenen ve zaman zaman da hız kestiği için sıkıntıların arttığı, ancak ihtiyaç duyulan Belediyeler Reformu çalışmalarına da katkısı olacağını düşündüğünü belirtti.