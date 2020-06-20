TC Lefkoşa Büyükelçiliği İstanbul’a 26 Ve 28 Haziran’da uçak seferi düzenleneceğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 26 Haziran ve 28 Haziran’da Pegasus Havayolları tarafından birer uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Elçilik yaptığı açıklamada, uçakta koltuk sayısının sınırlı olduğu ve ilk başvuranların biletlemesinin yapılacağını belirtti.

Bilet satın almak için Pegasus Havayolları KKTC Ofisi’ne ait irtibat numarasına, Pegasus Havayolları internet sitesine veya KITSAB üyesi seyahat acentelerine başvurulmasını isteyen Elçilik, Covid-19 belirtisi gösterenlerin uçağa alınmayacağını da vurguladı.

Seyahat edecek vatandaşların yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiğini ifade eden Elçilik, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ülkeye giriş öncesi yolcuların sağlık kontrolünden geçirileceğine de dikkat çekti.

Açıklamaya göre, bilet satın almak için şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri şöyle:

“Pegasus Havayolları KKTC Ofisi: (0392) 2287311 (Pazartesi-Cuma 08.30-17.00 ve Cumartesi 08.30-14.00 saatleri arasında)

https://www.flypgs.com/”