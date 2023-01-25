TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere eğitim materyali dağıtıldı.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, okulun sadece yarım gün değil, tam gün eğitim veren bir okul olması için Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun çalışmaları yapacağını, TC Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendilerinin de lojistik olarak tüm eksiklikleri karşılayacaklarını kaydetti.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, okula gelişinde, okul öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Veli Sibel Yemenicioğlu ise, Özer’i Türk bayrağıyla selamladı.

Ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken ile iki bakanlığın bürokratları da hazır bulundu.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, sınıfları gezerek, okul hakkında bilgi aldı. Okul öğretmenleriyle de sohbet eden Özer, ihtiyaçları sordu. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Mahmut Özer, onlara hediyelerini verdi.

Mahmut Özer, ziyareti sonrasında okul önünde velilerin sıkıntılarını da dinledi.

-Özer

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, kapsamlı ziyaretlerde bulunmak için KKTC’de olduğunu belirterek, karşılıklı iş birliklerini güçlendirmek için neler yapılacağını değerlendireceklerini kaydetti.

KKTC’nin en büyük özel eğitim uygulama okulunu ziyaret ederek, sınıfları dolaştıklarını ifade eden Özer, Türkiye’den getirdikleri özel eğitim malzemelerini öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Mahmut Özer, bundan sonra da okulun donanımı, özellikle öğretim materyallerinin zenginliğiyle ilgili her türlü destek verme kararını aldıklarını ifade etti. Okulun sadece yarım gün değil, tam gün eğitim veren bir okul olması için Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun gerekli çalışmaları yapacağını dile getiren Özer, TC Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendilerinin de lojistik olarak tüm eksiklikleri karşılayacaklarını kaydetti.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer, “İnşallah burayı çok daha donanımlı, çocuklarımızın çok keyifli vakit geçirecekleri ama aynı zamanda yaşam becerilerini de güçlendirecekleri bir özel eğitim kampüsü haline getirmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, bakanlığın bürokratları ve Okul Müdürüne çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Özer, çok güzel bir eğitim ortamı gördüğünü ifade etti. Okulu çok daha iyi noktaya getireceklerinin altını çizen TC Milli Eğitim Bakanı Özer, iki kardeş ülke olarak eğitimin kalitesinin artırılması noktasında çok önemli mesafeleri birlikte alacaklarına inanç belirtti.