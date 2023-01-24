TC Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC'de resmi temaslarda bulunacak

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek.

TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, KKTC ziyaretinde önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Daha sonra Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi'ne gidecek olan Özer, burada öğrencilerle bir araya gelecek.

Özer, temasları kapsamında KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Bakan Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim politikaları ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Ziyarette, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerleri güçlendirmesi amacıyla heyetler arası teknik toplantılar yapılacak.

Bakan Özer, son olarak KKTC e-Sınav salonunun açılış törenine katılacak