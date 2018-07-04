TCG BARBAROS GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

TCG BARBAROS GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

TCG Barbaros (F-244) Fırkateyni Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılıyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne liman ziyaretinde bulunan TCG Barbaros (F-244) Fırkateyni, yarın ve Cuma günü, 10:00-12:00 İle 14:00-16:00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak

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