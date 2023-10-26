TC’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesi düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesi dün akşam yapıldı.

Defile, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Bursa Olgunlaşma Enstitüleri katkılarıyla düzenlendi.

Concord Otel’de, Günkut Ajans organizasyonunda gerçekleşen defilede Beylikten Cumhuriyete Anadolu kıyafetleri sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen geceye, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Ombudsman İlkan Varol, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri, dernekler ve davetliler katıldı.

Defilenin sonunda TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu bir konuşma yaptı.

-“Biz birlikte varız birlikte güçlüyüz”

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkuyla hep birlikte kutladıklarını kaydetti.

Bu tarihi yıl dönümü için birlikte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam edeceklerini dile getiren Feyzioğlu, “ Bugün sizlerle birlikte izlediğimiz ‘Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri’ defilesi de şüphesiz en renkli 100. Yıl etkinliklerimizden biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün tasarladığı kıyafetlerle uzun süre unutulamayacak tarihi bir yolculuk yaptıklarını belirten Feyzioğlu, bu görsel şölenin gerçekleşmesinde emeği geçen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç’a, hocalara, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut’a, Yunus Emre Enstitüsü'ne, Concord Otel’e ve sergilenen kıyafetlere can veren gençlere teşekkürlerini sundu.

Bu serginin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan himayelerinde dünyayı gezdiğini dile getiren Feyzioğlu, Emine Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Feyzioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye’nin 100 yılı…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek tüm kahramanları, Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesinin unutulmaz Liderleri Dr. Fazıl Küçük ve bize devletinize sahip çıkın mirasını bırakan Rauf Raif Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi, aramızda olmayan Gazi Mehmetçiklerimizi, mücahitleri ve mücahideler rahmetle şükranla anıyorum.

Hayalimiz bir, davamız bir, geleceğimiz bir ve biz burada varımızla yoğumuzla kardeş vatanımızla ama ayni zamanda sizlerin hüsnükabulü ile kendi vatanımızda birlikte yaşıyoruz ve sonsuza dek birlikte yaşayacağız. "

Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden büyükelçilik ailesini sahneye davet eden Feyzioğlu "Biz birlikte varız birlikte güçlüyüz.” dedi.