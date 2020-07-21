TDP, Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile avukat Öncel Polili, mahkeme çıkışında basına açıklama yaptı.

Bilişim Suçları Yasası’nın Meclis’te kabul edildiğini anımsatan Özyiğit, yasanın geçmesi sırasında izlenen sürecin yeterli olmadığını, yasanın halkın geneli tarafından yeterince tartışılmadığı ve anlaşılmadığını söyledi.

TDP’nin Meclis’te yasaya hayır oyu kullandığını anımsatan Özyiğit, Anayasa Mahkemesi’ne özellikle belli maddelerin iptali ve ara emri için dava dosyalamayı uygun bulduklarını belirtti.

“Yasayı savunanlar bile gündemin en altından bir anda en öne çıkarılarak gündeme getirilen ve Meclis’ten geçirilen yasanın, geniş kesimler tarafından tartışılmadığını, eksiklik ve aksaklıkları bulunduğunu söylüyor” diyen Özyiğit, Bilişim Suçları Yasası’nın düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sorunlu yanları bulunduğunu, yasanın geçmesinden sonra bazı yayınlarla ilgili işlem başlatılmak istenmesinin buna örnek teşkil ettiğini belirtti.

“TOPLUMDA İNFİAL VAR”

Bilişim suçlarına yönelik bir yasanın ihtiyaç olduğunu söyleyen Özyiğit, ancak yasadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti. Özyiğit, daha fazla gecikme olmadan müdahil olmak istediklerini ifade etti.

“Toplumda infial var” diyen Özyiğit, halkın, sosyal medyada, basında paylaştıklarıyla ilgili haklarında işlem yapılacağına yönelik endişe içinde olduğunu söyledi.

POLİLİ: “YASADA BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİSİ OLMAYAN DÜZENLEMELER DE VAR”

Avukat Öncel Polili, bilişim suçlarına yönelik bir yasanın önemli ve gerekli olduğunu söyleyerek, Bilişim Suçları Yasası’nda bilişim suçları ile ilgisi olmayan düzenlemelerin de bulunduğunu belirtti.

Yasanın düşünce ve ifade özgürlüğü ile özel hayatın gizliliğine yönelik sıkıntılar içerdiğini dile getiren Polili, polis soruşturması sonucu el konanların yok edilmeyeceğini, bunun özel hayatın gizliliğine doğrudan müdahale olduğunu söyledi.

Polili, kişilerin hangi siteye girdiği gibi bilgilerin iki yıl korunacağını belirterek, kötüye kullanımı önleme noktasında yeterli önlem bulunmadığını kaydetti.

Ceza Yasası’nın çağdışı kaldığını söyleyen Polili, erişim engeli noktasında Ceza Yasası’na dayanan maddeler bulunmasını eleştirdi.

“BTHK’NIN MAHKEME GİBİ ERİŞİM ENGELİ CEZASI VERME HAKKI VAR”

Polili, yasada, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) mahkeme gibi erişim engeli cezası verme hakkı bulunduğunu, bu noktada dört durumdan birinin Ceza Yasası ile ilgili olduğunu, bazı maddelerin açık olmadığını, anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

İfade özgürlüğünü kısıtlama noktasında yasada bulunan sorunlara da değinen Polili, mahkemeye dava dosyalandığını ve ara emri başvurusunun yapıldığını belirtti.