TDP: “Apostolos Andreas Manastırı’na 'Mescit' yapılması birlikte yaşam kültürüne saygısızlıktır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Apostolos Andreas Manastırı’na “mescit” yapılmak istendiğinı belirterek buna tepki gösterdi, böyle bir adımın karşılıklı diyalog ve rızaya bağlı olarak atılmasını ve fetihçi bir anlayışla ayrılığı derinleştirecek adımlardan uzak durulmasını istedi.

TDP yaptığı açıklamada, namaz kılmak için illaki bir mescide ihtiyaç olmadığını belirterek, Apostolos Andreas Manastırı’na mescit yapılmak istenmesinin birlikte yaşam kültürüne saygısızlık olduğunu kaydetti.

“İslam’ın anlayışının temelinde hoşgörü vardır ve evrenseldir. Dini, siyasal emellerine alet eden siyasal İslamcıların ise geleneksel fetihçi bir fikir anlayışıdır” ifadelerini kullanan TDP, başka din mensuplarının ibadet etme yerlerinde yer edinmeye çalışılacağına, yıkılmış olan ibadet yerlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirtti.