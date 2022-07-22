TDP: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu artık miadını doldurmuştur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun artık miadını doldurduğunu ifade ederek, hiçbir işlev ve veriye dayalı bir çözümü olmayan bu komisyondan sağlıklı bir sonuç çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt yaptığı açıklamada, insanca bir yaşam için asgari ücretin açıklanan 6 aylık resmi enflasyon (yüzde 56,76 net 9,500 TL) oranında tadil edilmesi gerektiğini belirtti. Özkunt, hükümetin hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünü bir nebze olsun korumaya çalışması gerekirken, öngörülen artışın, TL kullanımı nedeniyle sürekli yapılan zamlar ve aşırı pahalılık nedeniyle vatandaşı açlığa terk ettiğini ileri sürdü.

Özkunt, bu sorunun köklü çözümü ise tüm mal ve emtialar gibi ücretleri de dövize endekslemek olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Nevzat Özkunt, TDP olarak görüş ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Kıbrıs’ın güneyinde aylık 1500 Euro’ya kadar olan ücretler vergiden muaftır. Kuzey Kıbrıs’ta da en azından 15,000 TL’ye kadar olan tüm maaş ve ücretler vergiden muaf tutulmalıdır. Sektörel asgari ücret derhal masaya yatırılmalıdır. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilmeli, denetim gerçek anlamda devreye girmelidir. Asgari ücreti ve sosyal yatırımlarını yapmakta zorlanan veya yatıramayan esnaf ve işverenler şeffaf bir çalışma ile tespit edilmeli, sosyal güvenlik yatırımları için bu kesimlere devlet desteği sağlanmalıdır. Bu kesimler tespit edilirken ise yaptıkları lüks harcama ve yatırımlar da çapraz incelemeye tabi tutulmalıdır. Sosyal devletin gereği olarak, insanımızın asgari geçinme, barınma, sağlık ve eğitim harcamaları için devlet desteği kaçınılmaz olmalıdır. Dar ve sabit gelirlilere insanca bir yaşam için tüm devlet imkanları seferber edilmelidir. Bunu sağlayabilmek için ise hükümet, sorumsuzca ve savurganca harcamalarına, geçici işçi alımlarına, yurt dışına ateşe atamalarına ve devletin imkanlarını hoyratça yandaşlarına peşkeş çekmeye bir an önce son vermelidir.”