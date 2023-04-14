TDP Bafra lagününde yapılması gerekenlere dikkat çekti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, Bafra lagününün doğal dengesinin korunabilmesi ve kirliliğin önüne geçilmesi için beş noktaya dikkat çekti.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, Çobanoğlu, Bafra Sulak Alanında zaman zaman yaşanan kirlenmenin nedenleriyle ve çözümleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çobanoğlu, “Burası; ülkemizdeki tek lagün yani dere akışıyla gelen suyun denizle buluştuğu tek sulak alan noktası” ifadelerini kullandı.

Bölge sahilini daha kullanışlı yapmak adına lagünün yaz aylarında denizle bağlantısının kesildiğini, bunun da lagündeki oksijen oranının azalmasına bunun da yosunlaşmaya ve kokuya neden olduğunu belirten Çobanoğlu, "lagündeki kirliliğin oluşmaması için sulak alanı besleyen derenin önünün devamlı açık tutulması, lagünün denizle buluşma noktasının korunması, bölgedeki atık su tesislerinden lagüne atık su girişinin engellenmesi, lagünde havalandırma yapılması ve lagün için sürekli bir çevre mühendisi görevlendirilmesi" gerektiğini söyledi.

Çobanoğlu, sulak alanı devamlı olarak takip altında tutmak, muhtemel sıkıntılara karşı zamanında yönlendirme yapmak için mühendisin gerekli olduğunu vurguladı.