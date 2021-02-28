TDP: "Basın emekçileri ile beraber yürüyoruz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yarın Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek belirtti.
Basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle son dönemde basın emekçilerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Basın emekçileri ile basın özgürlüğüne yapılan müdahale ve saldırılara her zaman olduğu gibi karşı çıkmaya, mücadele vermeye devam edileceği belirtilen açıklamada, “Basın emekçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya, destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.