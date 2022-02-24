TDP: “Bu anlamsız savaş durdurulmalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Rusya’yı, hemen “bu akıl dışı işgale” son vermeye ve tüm tarafları uluslararası hukuka uygun davranmaya çağırdı.

TDP, “Tüm sorunların diyalog ile çözülebileceği bir dünya adına, bu anlamsız savaş durdurulmalıdır” dedi.

TDP Dış İşler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, TDP’nin, demokrasinin, insan haklarının, barışın ve huzurun destekçisi ve savunucusu bir siyasi parti olduğu belirtilerek, Ukrayna’da yaşanmakta olan sürecin büyük bir endişe ile izlendiği ifade edildi.

“Dünyada barış ütopik bir talep gibi duyulsa da bu ütopya gerçek olmadan bu savaşlar bitmeyecek” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Her nerede demokrasi ve insan hakları yolunu bulacak olsa, baskı ve zulümle sadece kendi şahsi menfaatlerini korumak için halkı milli duygularla gaza getirip manipüle eden diktatörler, ‘barış’ adını da kirleterek savaş çıkarmaya ve bundan beslenen çıkar gruplarını tatmin etmeye devam edecekler.”

“AYNI FELAKETLERE İHTİYACIMIZ YOK”

İnsanlığın daha önce süper güçlerin sadece kendi çıkarlarını düşünerek yürüttüğü dış politikaların acılarını çektiği belirtilen açıklamada, aynı felaketlere ihtiyaç olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, tüm devletler, “tarihi sadece, ‘kazanamadıklarının’ duygusallığı içinde okumaya değil, küresel felaket tecrübelerinin bir dersi olarak okumaya” çağrıldı.

Bu süreçte yerel ve küresel basının görevinin dünyada barış talep ederek, barışa hizmet etmek olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bizler de bunu talep etmekten çekinmemeliyiz. Tüm sorunların diyalog ile çözülebileceği bir dünya adına, bu anlamsız savaş durdurulmalıdır. Rusya’yı hemen bu akıl dışı işgale son vermeye ve tüm tarafları da uluslararası hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz”