TDP, Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmeye katılmayacağını duyurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak olan görüşmeye katılmayacağını duyurdu.
Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin diplomasiyi yerin dibine gömüp Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini kabullenecek değiliz.
Buradan hareketle bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağımız görüşmeye katılmayacağımızı halkımızla paylaşırız.
Bizim beklentimiz olan kardeşçe karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı masalarda elbet tekrar karşılıklı otururuz.”