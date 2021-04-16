TDP, Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmeye katılmayacağını duyurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak olan görüşmeye katılmayacağını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi kararına dahi saygı gösterilmediği bu ortamda ve bu ilişki biçiminde hiçbir şey olmamış gibi, ya da Kıbrıs konusunda bir toplumsal mutabakat varmış gibi görüntü vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin diplomasiyi yerin dibine gömüp Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini kabullenecek değiliz.

Buradan hareketle bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağımız görüşmeye katılmayacağımızı halkımızla paylaşırız.

Bizim beklentimiz olan kardeşçe karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı masalarda elbet tekrar karşılıklı otururuz.”