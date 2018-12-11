TDP'de Genel Sekreter ve MYK belirlendi



Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) Genel Sekreterliğe oy birliğiyle Halil Hızal getirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplanan TDP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurlu (MYK), Genel Sekreter, 9 MYK üyeleri ile Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK) Başkanı’nı belirledi.

TDP Genel Sekreterliğine oybirliği ile Dr. Halil Hızal, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına ise Nalan Ersümer getirildi.

9 kişilik MYK ise şu isimlerden oluştu:

“Yeşim Dede, Ercan Hoşkara, Safiye Özaltıner, Mehmet Harmancı, Deniz Birinci, Evrim Benzetsel, Barış Erkmen, Yasemin Çobanoğlu, Serkan Bülbülcü”.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, “TDP çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

İleriki süreçte herkesi çok daha zor görevlerin beklediğine dikkat çeken Özyiğit, bir yandan koalisyon hükümeti olarak toplumun yapısal sorunlarının çözümü yönünde uğraş verirken, diğer yandan TDP olarak adil ve kalıcı federal bir çözüm için her platformda mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

HIZAL

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da kendisine verdiği güven ve destek için Parti Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkında olduğunu belirten Hızal, özgürlük, barış, demokrasi ve adalet için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Koydukları hedeflere ulaşmak adına partinin yeni oluşan tüm kurulları ile bir bütün olarak çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Hızal, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin en önemli ilkeleri olacağını belirtti