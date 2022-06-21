TDP'den çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler arasında görüşülen iş birliği konularının Bakan Öztürkler tarafından açıklanmasını istedi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Soylu ile Öztürkler arasında görüşülen konuların, Güvenlik ve Kolluk Kuvvet İş Birliği, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), sınır kapılarında güvenlik artırıcı çalışmalar, terör, uyuşturucu, siber suçlar ve sanal kumarla mücadele, göç ve afet yönetimi olduğu sıralandı.

“Ülkemizi, halkımızı ilgilendiren konuları kendi yetkililerimizden duymamız gerekirken, TC İçişleri Bakanlığı sayfasından görüşülen maddeleri görüyoruz. Bu endişe vericidir” denilen açıklamada, “siyasi, askeri, ekonomik, coğrafi, demografik, psiko-sosyal ve kültürel (sosyo-kültürel), bilimsel ve teknolojik güç olmak üzere tüm milli güç unsurlarına müdahale edilmeye devam edildiği” iddia edildi.

İçişleri Bakanı Öztürkler’in, TC İçişleri Bakanı ile yaptığı istişare veya iş birliği kararının düşündürücü olduğu savunulan açıklamada, “KKTC Anayasası’nda kuruluş esasları belirlenen polis örgütüne ilişkin de aykırılık teşkil etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“KKTC’de yaşatılmaya çalışılan siyasi tahakküm düşündürücü ve hatta korkutucu boyuttadır” iddiasında bulunulan açıklamada, Bakan Öztürkler’in, yapılan veya yapılması tasarlanan iş birliğini toplumla paylaşması istendi.

“Ülkenin Anayasal sınırlarının hiçe sayılmasına ve biatçı tutuma karşı durulacağı” kaydedilen açıklamada, "müdahalelere dur demek için" herkese birlik olma çağrısı yapıldı.