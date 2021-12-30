TDP'den GİAD'a ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmede yaptığı konuşmada, siyasetlerinin odak noktasında her zaman insanın olduğunu vurgulayarak, özellikle gençlerin önünün açılması ve kendi ülkelerinde üreterek, yerleşmeleri yönünde mücadele verdiklerini kaydetti.

“Yarınımız, geleceğimiz gençlerdir, bu nedenle donanımlı ve iyi yetişmiş gençler hedefliyoruz” diyen Özyiğit, gençlerin gerek üretim ilişkilerinde, gerekse de çeşitli iş alanlarında faaliyet göstererek, ülkenin geleceğini gençlerle beraber şekillendirme hedefi taşıdıklarını vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 16:26

Gençlere yönelik adımlar doğru atılmazsa, ülke geleceğinin doğru ve sağlam bir zeminde olamayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, “Yatırım öncelikle gençlerle olacaktır, bu konuda son derece kararlıyız” dedi.Kamunun yıllardır partizanca istihdamlar nedeniyle şişirildiğini, devlet olanaklarının tüketildiğini, ülkedeki ekonomik koşulların da ortada olduğunu belirten Özyiğit, bu kötü durumdan da özellikle gençlerin olumsuz etkilendiklerini, bu şartlarda gençlerin girişimlerine destek olmanın, yatırım yapmalarını sağlamanın herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.Doğru bir planlama ile gençlere olanak sağlayacak kaynakların yaratılabileceğini kaydeden Özyiğit, “Gençlere bu ülkede iş yapma, üreterek var olma ve geleceklerini bu ülkede görecek ortamları yaratmak çok önemlidir. Bu ülkenin yeni saraylara değil, gençlerin önünü açacak projelere ihtiyacı vardır. Bizler bu konuda çok açık ve netiz” diye konuştu.