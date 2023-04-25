TDP'den seçime katılım ile ilgili açıklama

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Haziran’da yapılacak ara seçimlere katılıp katılmamakla ilgili kararlarını, toplumun iradesiyle ilgili gailesi olan kesimlerle birlikte vereceklerini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Mine Atlı, BRT’de açıklamalarda bulundu.

TDP olarak ara seçimle ilgili henüz bir karar vermediklerini belirten Atlı, ara seçimin ne amaçla ve hangi sesi yükseltmek için kullanılacağının önemli olduğunu söyledi ve “TDP’nin amacı; gayrimeşru bir hükümetin, işlevselliği olmayan Meclis sahnesinde bir piyon daha olmak değildir. Bu toplumun iradesiyle ilgili gailesi olan kesimlerle seçimlere katılıp katılmama noktasında kararını verecektir” dedi.

-“ Keşke ana muhalefet de bu sine-i millet kararına eşlik etse”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın kendisinden önce aynı programa bağlanarak “irade ve Anayasa konusunda UBP’nin samimiyetsizliği” ile ilgili söylediklerine atıfta bulunan Atlı, “Keşke ana muhalefet de bu sine-i millet kararına eşlik etse, Meclis’i terk ederek ülkeyi erken seçime götürse. Her gün muhalefetin engel olamadığı yasaların nasıl geçtiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin iradesinin AKP iktidarı tarafından gasp edildiğini savunan Mine Atlı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin hemen ardından Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ara seçimin bunları dile getirmek için kullanılması adına önemli olduğunu söyledi. Atlı, “TDP’nin amacı gayrimeşru bir hükümetin, işlevselliği olmayan Meclis sahnesinde bir piyon daha olmak değildir. Bu toplumun iradesiyle ilgili gailesi olan kesimlerle seçimlere katılıp katılmama noktasında kararını verecektir” diye konuştu.