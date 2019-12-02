TDP'den YÖDAK ziyareti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YÖDAK’ı ziyaret etti.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde YÖDAK üyeleri ile bir araya gelen Özyiğit, Kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette yüksek öğretimin sorunlarının aşılması için YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline dönüştürülmesinin önemini vurgulayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline gelmesi ve günlük operasyonel sorunlarının önündeki engellerin aşılması için yakın zamanda sunacakları çözüm önerileri ile ilgili yürüttükleri çalışmalarda, tüm paydaşlarla görüşmeler sürdürdüklerini belirterek, bu konuda destek ve farkındalığın artırılması için temaslarına devam ettiklerini belirtti.

Yüksek öğretimin ülkede öncü alanlardan biri olduğunu belirten Özyiğit ise, bu konularda her zaman yardım ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2019, 11:41