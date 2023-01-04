TDP, dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasının durdurulması gerektiğini belirtti

TDP, çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını savunarak, Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hemen bu yasadışılığı engellemesi ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını durdurması gerektiğini belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, "İlahiyat Koleji, Camide kuran kursları, dini ibadet turizmi derken şimdi de evlerde daha sanal ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını" söyledi.

Kontrolsüz bir şekilde yapılan ve müfredatın uzman eğitmenler tarafından onaylanmamış eğitim maskesi altındaki her tür aktivitenin çocuklara zarar verdiğini dile getiren TDP, aynı zamanda toplum için de bir tehdit haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Toplumumuz savaş acılarını benzeri sorumsuzluklardan dolayı yeterince yaşadı. İhtiyacımız olan en son şey, yeniden bir savaştır” diyen TDP, çocukların eline cihad yazıları vererek, camilerde cihad çağrıları yaptırarak, savaş çığırtkanlığını öğretmek yerine barışın öğretilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Bizler ülkemizde savaş, terör, canlı bombalar istemiyoruz.

Din eğitimi ancak Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve çocuklarımızın yaşlarına uygun içeriklerde olabilir. Tüm bu gösteriler ve eğitim ile maskelenen faaliyetler çocuk istismarı olarak cezalandırılmalı.

Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi hemen bu yasadışılığı engellemeli ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını gecikmeden durdurmalıdır.

Dini inancın, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilmesini ve ülkemizin radikalleşmesini ancak laik devlet gözetiminde, uzmanlar tarafından verilecek inanç eğitimi ile engelleyebiliriz”.