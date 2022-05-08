TDP Gazimağusa İlçe Kongresi yapıldı

TDP Gazimağusa İlçe Kongresi yapıldı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Olağanüstü Kongresi, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 16:00’da gerçekleştirildi.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı'nın ve İlçe Başkanlığına aday olan Ece Balcı'nın konuşmasının ardından seçimlere geçildi.

Balcı, İskele İlçe Başkanı İlknur Işıl Türkmen'den sonra ikinci kadın İlçe Başkanı oldu.

Ece Balcı başkanlığında Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:

İlçe Yönetim Kurulu:

Mustafa Çaltinoğlu

İlyas Yağlı

Şifa Çika

Mete Aykent

Pembe Yıldırım

Olgu Tansuğ

Osman Günhan

İmren Seyis

Sıdıka Ünüvardır

İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üye:

İlhan Onbaşı

Yusuf Çohar

Mehmet Gül

Seyit Soydan Cambazoğulları

İlçe Disiplin Kurulu:

Mustafa Tekman

Server Erozan

Çetin Veziroğlu

Nadire Deniz

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