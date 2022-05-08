TDP Gazimağusa İlçe Kongresi yapıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Olağanüstü Kongresi, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 16:00’da gerçekleştirildi.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı'nın ve İlçe Başkanlığına aday olan Ece Balcı'nın konuşmasının ardından seçimlere geçildi.
Balcı, İskele İlçe Başkanı İlknur Işıl Türkmen'den sonra ikinci kadın İlçe Başkanı oldu.
Ece Balcı başkanlığında Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:
İlçe Yönetim Kurulu:
Mustafa Çaltinoğlu
İlyas Yağlı
Şifa Çika
Mete Aykent
Pembe Yıldırım
Olgu Tansuğ
Osman Günhan
İmren Seyis
Sıdıka Ünüvardır
İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üye:
İlhan Onbaşı
Yusuf Çohar
Mehmet Gül
Seyit Soydan Cambazoğulları
İlçe Disiplin Kurulu:
Mustafa Tekman
Server Erozan
Çetin Veziroğlu
Nadire Deniz