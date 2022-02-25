TDP Gençlik Örgütünden diplomasi çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların durması ve sorunun çözümü için diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

TDP Gençlik Örgütü adına yapılan yazılı açıklamada, sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanmasının saldırının “en acı yönü” olduğunu belirtti.

Çözümün kesinlikle işgal olmadığı belirtilen açıklamada, “Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de ‘ama’lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz” denildi.