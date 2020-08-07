TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini, dövizin yükselmesiyle birlikte bu krizin daha da derinleştiğini söyledi. Özyiğit, “Hükümet kurma-bozma çalışmalarından iş yapamaz hale gelen hükümet ortakları, daha fazla zaman kaybetmeden yaşanan krize karşı, toplum yararına kararlar alarak, icraat yapmalıdır” dedi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit bu sabah katıldığı bir TV programında gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İçinde bulunulan dönemde ekonomik kriz, Pandemi Hastanesi’nin halen yapılmamış olması, okulların nasıl açılacağının belirsizliğini koruması ve benzeri çok ciddi sorunlar olduğunu belirten Özyiğit, bu sorunlara yönelik çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine seçimlerle ve hükümet kurma-bozma çalışmalarıyla aylardır vakit geçirdiğini, var olan sorunların ise katlanarak büyüdüğünü ileri sürdü.

Pandemi süreci ile birlikte ağırlaşan ekonomik krizin son günlerde dövizdeki ciddi artışla birlikte daha da derinleştiğini, sabit ve dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere önemli bir kitlenin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, hükümetin bugüne kadar palyatif ve günü birlik kararla durumu idare etmeye çalıştığını, ancak alınan önlemlerin yetersizliğinin ortada olduğu görüşünü savundu.

Pandemi döneminde ciddi mağduriyet yaşayan, gelirleri durma noktasına gelen küçük esnaf ve zanaatkarlar başta olmak üzere birçok sektörün ekonomik zorluklarla boğuşarak ayakta kalmaya çalıştıklarını, hükümetten de destek göremeyen bu kesimlerin son döviz artışı ile artık çaresiz kaldıklarını belirten Özyiğit, “Ekonomi uzmanlarının da belirttiği gibi dövizdeki artış bir süre daha devam edecektir. Özellikle pandemi döneminde gerek muhalefet partileri, gerekse de diğer örgütlerin önerilerini göz ardı eden hükümet bu tutumundan vazgeçerek, toplum yararına icraat yapabilmeyi ve önlem almayı başarabilmelidir. Toplumun beklentisi de budur” dedi.

“OKULLAR HANGİ ŞARTLARDA AÇILACAK”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kalmasına rağmen okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağına yönelik halen net bir açıklamanın yapılmadığını belirtti.

Bu konuda sürekli uyarmalarına rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hala okulların nasıl açılacağı, nasıl bir program uygulanacağı, öğretmen, öğrenci ve velilere ne gibi görevler düşeceği konusunda gerekli çalışmayı tamamlayıp açıklamamasının yanlış olduğu düşüncesini dile getiren Özyiğit, bu çalışmanın biran önce tamamlanarak ilgili yerlere duyurularının yapılarak hazırlıkların tamamlanması gerektiğini, aksi takdirde kaosun kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.