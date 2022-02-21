TDP Genel Sekreteri Atlı, Polisin basın toplantısını değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Mine Atlı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetleri ile ilgili bugün düzenlediği toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre “Yapılan açıklamalar ve verilen bilgiler sadece bu cinayete yöneliktir, daha geniş kapsamlı bir ‘mafya operasyonu’ yürütülüp yürütülmediği ile ilgili bir bilgi verilmedi” diyen Atlı, “Polis Örgütü daha geniş anlamda bir mafya operasyonu yürütmekte midir? Eğer bu yönde bir çalışma varsa kamuoyuna mutlaka bilgi verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“BASİT BİR KURŞUNLAMA DEĞİL”

Olayın basit bir kurşunlama olayı olmadığını, münferit bir olay olarak da değerlendirilmemesi gerektiğini, bu bağlamda daha geniş kapsamlı bir çalışma ve operasyon başlatılmasının şart olduğunu belirten Atlı, “Bu yönde bir açıklama yapılmaması ‘Polis Örgütü’nün bu yönde çalışma yapmadığı’ algısını güçlendirecek” dedi.

Toplantıda basına soru hakkı verilmemesinin doğru olmadığını da kaydeden Atlı, “Polis Genel Müdürü Sayın Ahmet Soyalan'ın samimiyet ve özverisine inanıyorum. Ancak ya demokratik hukuk devletlerindeki uygulamaları tam yapacaksınız ya da 'mış' gibi yapmayacaksınız” şeklinde konuştu.