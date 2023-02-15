TDP Genel Sekreteri Özkunt : “Özveri ve fedakarlığa kendinizden başlayın”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, hükümetin kesintilerle ilgili çıkardığı yasa gücündeki kararnameyi eleştirerek, atılması gereken adımların örtülü ödeneklerin deprem fonuna aktarılması olduğunu belirtti.
Yazılı açıklama yapan Özkunt, “ Üstelik şeffaf olmayan şaibeli bir yönetimin toplanan paraları yerine ulaştırabileceği konusunda çok ciddi şüpheler var. Hükümetin doğru adımları atması için henüz geç değil. Bir kez de olsun özveri ve fedakarlığa kendinizden başlayın.” ifadelerini kullandı.
Özkunt, şöyle devam etti:
Bunun yapılmadığını belirten Özkunt, ilk adımın maaşlara ve sabit gelirlerle ilgili olduğunu söyledi.
Özkunt, yapılanın Anayasa’ya da aykırı olduğunu savunarak, “adil ve yasal olmayan yaklaşımı kabul etmediklerini” belirtti.
Toplumun geniş çevrelerinin daha ilk günden gönüllü yardımlarını bağlı bulunduğu kurumlar üzerinden veya şahsi olarak doğru yerlere yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getiren Özkunt, bunun için hükümetin bir kararname ile zorlayıcı gücüne ihtiyaçları olmadığını kaydetti.
Özkunt, “ Üstelik şeffaf olmayan şaibeli bir yönetimin toplanan paraları yerine ulaştırabileceği konusunda çok ciddi şüpheler var. Hükümetin doğru adımları atması için henüz geç değil. Bir kez de olsun özveri ve fedakarlığa kendinizden başlayın.” ifadelerini kullandı.