TDP: “Güven artırıcı önlemler barış yolunda ışık”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Güven Artırıcı Önlemler”in barış yolunda değerleri kanıtlanmış birer ışık olduğunu belirterek, “Asla tek başına Cumhurbaşkanı Tatar'ın kısa süreli siyasi çıkarları özelinde değerlendirilmelerine bırakılamazlar” ifadelerini kullandı.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, TDP’nin adanın yeniden huzur kazanması, üstünde yaşayan toplumların birbirine samimiyetle yaklaşması ve eskiden olduğu gibi yine bir arada barış içinde yaşayabilmesi için atılan tüm adımları desteklediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Partimiz, Kıbrıs’ta kalıcı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm adına yıllar boyu farklı dönemlerde önerilen tüm olası güven artırıcı önlemleri desteklemiştir. Çünkü Kıbrıs sorunu sadece uluslararası aktörlerin, etki ve çıkarları bağlamında atacakları adımları bekleyerek değil, iki toplum arasında sağlam ve sürdürülebilir güven ve dayanışma duygusu oluşturularak çözülecektir.”

Güney Kıbrıs’ın yeni Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis’in Kathimerini gazetesine verdiği röportajın oldukça değerli olduğunu kaydedilen açıklamada, Kasoulidis’in Anastasiadis’in Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm adına, yeni bir dizi güven artırıcı önlemi, bir paket halinde Kuzey’e ileteceği, pakette Kıbrıslı Türklerin dünya ile olan ilişkilerinin iyileştirilmesi adına öneriler olacağı, bu önerilerin kabul edilmesi halinde, her iki toplumda da yeniden yakınlaşması yolunda çok olumlu bir hava yaratılacağına dair sözlerine yer verildi.

Açıklamada, “Partimize göre bu gibi adımlar, iki toplumun da geleceğe daha umutla bakabilmesi ve adamızın yeniden huzura kavuşabilmesi için çok değerli şanslardır. Bize göre Güven Artırıcı Önlemler Kıbrıs’ta kalıcı bir barış yolunda, değerlerini kanıtlamış birer ışıktırlar. Bu çerçevede ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Maraş'ın BM'ye devri karşılığında, bizim de limanlarımızın uluslararası meşruiyet kazanması Kıbrıslı Türklerin yıllardır ihtiyaç duyduğu açılımları gerçekleştirmiş olacaktır.”

En kısa zamanda, bahsi geçen yeni Güven Artırıcı Önlemler paketinin resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, “Resmi açıklamayı beklerken de, tüm ilerici ve barış gönüllerini de bu önerilerin KKTC yetkileri tarafından olumlu değerlendirmeleri adına gereken toplumsal algıyı yaratmaya çağırıyoruz. Çünkü daha önce de böyle yapıcı önerileri akıllıca değerlendirmeden ret etmiş Tatar'ın bir kez daha bu şekilde hareket etmesine izin verilmemelidir. Kıbrıs Türkü'nün refah, huzur ve geleceği sadece Sayın Tatar'ın siyasi çıkarlarına bırakılmayacak kadar önemlidir. “denildi.