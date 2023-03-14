TDP Güzelyurt İlçe Örgütü Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yıllardır bitirilmediğine dikkat çekti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yıllardır bitirilmediğine dikkat çekerek, bölge halkının en temel insan hakkı olan sağlık ve tedavi hakkından mahrum bırakıldığını savundu.

TDP Güzelyurt İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada inşaat halindeki binanın “halka her gün değersizliğini” hatırlattığı ileri sürülen görüntüleri de paylaşıldı.

Şubat 2017’de temeli atılan Güzelyurt Hastanesi’nin altı yıl geçmesine rağmen hâlâ bitirilmemiş olmasının, birçok soruyu da beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, “Tam donanımlı bir hastanesi olmayan Güzelyurtlular sağlık hizmetlerinden kendi ilçelerinde yararlanamıyor. Her sağlık sıkıntısında adeta sürünerek Lefkoşa Devlet Hastanesi yollarında zaman ve para harcıyor, bazıları ise bu yolda can veriyor” denildi.

Hastane binasının bitirilmemesinin atlında yatan gizil bir sebep olup olmadığı sorulan açıklamada bölgedeki mevcut sağlık ocağının gerekli donanıma sahip olmadığı, halka yeterli hizmeti veremediği, hatta çoğu zaman burada doktor bulunamadığı kaydedildi.

-“Güzelyurt insanını daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?”

Hükümete “Ülkenin ekonomik sıkıntılarından nasibini kat kat alan Güzelyurt insanını, daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?” sorusu sorulan açıklamada, bölge insanının değersizleştirildiği, umutlarının çalınarak sağlık hakkının elinden alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Bu beceriksizlik ve umursamazlığın altından kaç tane daha Sağlık Bakanı gelip geçecektir? Hastane yapılacak müjdesini vermek için adeta yarışa giren o zamanın milletvekilleri şimdi neredeler? Bu hastaneyi bitiremeyecekseniz hiç olmazsa bu enkazı buradan kaldırın. Çünkü bu görüntü; sizin beceriksizliğinizi sergilerken aynı zamanda halkın da moralini bozarak değersizlik duygusu yaratmaktadır. TDP Güzelyurt İlçe Örgütü olarak halkımız tam donanımlı bir hastaneye kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edecek ve bunun takipçisi olacağız” denildi.