TDP heyetinden Ortopedik Özürlüler Derneği’ne ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olarak açıkladığı kıdemli eski yargıç Tacan Reynar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile görüşen TDP heyeti, engellilere engel oluşturan uygulamalarla ilgili Meclis’te ses yükselteceklerini söyledi.

Ülkede engelli vatandaşların haklarından yararlanma konusunda engellerle karşılaştığını kaydeden Tacan Reynar, herkesin onurlu bir yaşam sürmesi için birçok yasal düzenlemeye gerek olduğunu ancak uygulama vizyonunda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Reynar, özellikle sivil toplumda siyaset yapan insanların iş birliğinin önemli olduğunu söyleyerek, Meclis’te engellilerin sorunlarını dillendirmek ve farklı bir ses olabilmek için kendilerine büyük görev düştüğünü, seçilmesi halinde bu yönde de mücadele edeceğini kaydetti.

Görüşmede, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi de konuşma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023, 16:41