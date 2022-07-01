TDP, imar planı ve atık su arıtma için acil adım çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi Mali Sekreteri ve TDP Çevre Komite Üyesi Mürüde Çelikağ, İskele bölgesinde planlı bir yapılaşma için acilen bir imar planının devreye sokulması gerektiğini belirtti.

Çelikağ yaptığı yazılı açıklamada, yasallaştırılamayan ve hakkında ara emri alının Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele imar planının “tekrardan doğru zeminde tartışılmaya başlanması ve acilen sonlandırılıp çok geç olmadan uygulamaya konması gerektiğini” belirtti.

İskele bölgesinde hızlı ve plansız yapılaşmaya karşı sahillerin ve yeşil alanların korunması gerektiğini kaydeden Çelikağ, İskele Long Beach’te ciddi altyapı sorunları yaşandığını ve kamusal alanların bölgeye taşınacak nüfusu taşıyabilecek kapasitede olmadığını vurguladı.

Çelikağ, Girne’de yaşanan kirlilikten ders alınması gerektiğini, yüksek yapıların neden olduğu görsel kirlilik ve trafik yoğunluğunun da dikkate alınarak, yapım izinlerinin kontrollü bir şekilde verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ciddi sıkıntılara neden olan atık su sorununa da değinen Çelikağ, Paket arıtma zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Çelikağ, “Merkezi kanalizasyon şarttır ancak pahalı olan bu sistemin yapımının zaman alması nedeniyle de, geçiş döneminde, çeşitli büyüklüklerde paket arıtma, vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı acilen yasalar ile zorunlu tutulmalı ve denetlenmelidir. Bu tür sistemlerin kullanımının yaygınlaşması için devlet teşvik vermelidir” dedi.