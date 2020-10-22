TDP: “Kendi kendini yönetme mücadelesi kararlılıkla sürecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu, “kendi kendini yönetme mücadelesi kararlılıkla sürecek” dedi.

TDP MYK, dün akşam Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile önlerindeki döneme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TDP MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, öncelikli olarak pandemi nedeniyle farklı bir atmosferde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan ve fikirleriyle toplumsal gelişime katkı koyan adaylara teşekkür edildi.

Geçmiş seçimlerde de müdahaleler olduğu, ancak ilk kez bu kadar açık ve aleni müdahalelerin yapıldığı, seçim yasaklarının çiğnendiği, tarafsız kalması gereken bazı makamların açık taraf oldukları savunulan açıklamada, bu müdahaleleri yapanlar kadar, buna olanak sağlayanlar ile görüp, bilip konuşmayanların da aynı derecede sorumlu oldukları belirtildi.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şahsına yapılan “tehditler, hakaretler ile seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerin” aslında Kıbrıs Türk demokrasisine yapılmış olduğu ifade edilen açıklamada, demokratik hayatlarına müdahaleye davetiye çıkaran adayların da tarihe not edildiği savunuldu.

TDP MYK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Her türlü vaat, baskı ve tehdide rağmen Sn. Akıncı’ya destek vererek iradesine sahip çıkan tüm yurttaşları ve örgütleri yürekten kutlarken, sürecin en başından itibaren hiçbir karşılık beklemeden son derece büyük bir özveriyle uğraş veren herkesi içtenlikle selamlarız.

Seçim döneminde yaşananlar, birinci ve ikinci turda ortaya çıkan sonuçlar, parti yetkili organlarımız tarafından derinlemesine incelenmeye ve değerlendirilmeye devam edilecek. Ülkenin her bölgesindeki yurttaşlarla daha aktif bir siyaset içinde olma yönünde bir yol izlenecek.

Bu bağlamda şunun çok net olarak bilinmesini isteriz ki, barış ve çözüm yönündeki uğraşların yanı sıra, Kıbrıs Türk halkının yaşam biçimine yönelik saldırılara ve dayatmalara karşı çıkarak, ekonomisiyle, demokrasisiyle güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kendini yöneten bir yapıya ulaşma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biliyoruz ki; toplumun kendi değerlerini ve özgün yapısını koruyarak, sosyo-ekonomik gelişimini sağlıklı bir şekilde sağlayarak, özgür, demokratik ve refah içinde bir yaşam sürdürebilmesinin en önemli koşulu budur.

Bu doğrultuda demokrasi, insan hakları, kendi özgür iradeleri ile bu topraklarda var olma düşüncesine sahip çıkarak bu yöndeki güçlü iradesini ortaya koyan her yurttaş, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütüyle bu iradeyi güçlendirme adına birlikte mücadele etme kararlılığımızı ortaya koyar, bu konuda ziyaretler başlatacağımızı belirtmek isteriz”.