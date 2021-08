Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanlığına Erkan Sarı seçildi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Mağusa İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı.

TDP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Yusuf Cohar, Mehmet Çaltınoğlu, Tezer Oğuzkan, Sıdıka Ünüvardır, Pembe Yıldırım, Ümit Emin, Kayhan Kınay, Fatoş Gül, Ulaş Ünüvardır. Disiplin Kurulu: İmren Seyis, Mete Aykent, Mustafa Tekman, Çetin Veziroğlu.”

Kongrede, TDP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Umay Mear seçildi.

CEMAL ÖZYİĞİT: “ULUSLARARASI HUKUK İÇİNE GİRMELİYİZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kongrede yaptığı konuşmada, sosyal demokrat çatı altında bugüne kadar görev yapan herkese teşekkürlerini ileterek, yeni seçilen kişilere başarılar diledi.

Dünyanın olduğu gibi ülkenin de zor günlerden geçtiğini, pandeminin yanı sıra yangınların da çok ciddi felaketlere neden olduğunu belirten Özyiğit, bu felaketlere hazırlık olan “önceliğim toplum” diyen ülkelerde krizlerin en az hasarlarla atlatıldığını ancak “altyapısı eksik, sürdürülebilir olmayan ve en önemlisi toplumun çıkarlarını düşünmeyen yönetim anlayışlarının olduğu ülkelerde halkın çok ciddi mağduriyetlerle baş başa bırakıldığını” kaydetti.

Hükümetin “toplumun yararına icraat yapmadığı gibi öyle bir gailesi de olmadığını” savunan Özyiğit, eleştirilerde bulundu. Ülkede tüm alanlarda sıkıntıların olduğunu, halkın alım gücünün düştüğünü belirten Özyiğit, “Uluslararası hukuk içine girmeliyiz” dedi.

“Ülkedeki yağma, vurgun ve talan düzenin devamından yana olan anlayışın Kıbrıs sorununun çözümünü de istemediği” ifadelerini kullanan Özyiğit, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği yaşam koşullarına ulaşması ve uluslararası hukuk içine girmesi gerektiğini, bunun yolunun da federal çözümden geçtiğini belirtti. Özyiğit, inatla ve ısrarla çözümü zorlamaya devam edeceklerini ifade etti.

En gerçekçi ve makul çözümün iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu, bunun dışındaki alternatiflerin bugünkü konjonktürde mümkün olmadığını belirten Özyiğit, “Başka maceralara girmek, gençlerimizin bu adadan göç etmesine zemin hazırlamaktır. Pandemi koşullarında bile göç etmek zorunda kalan gençlerimizi görmek, hayatını eğitime adamış biri olarak beni kahretmektedir” dedi.

Şimdiki koşulların tersine, gençlerin burada uygun koşullarda yetişirken, yurt dışında okuyan gençlerin de ülkeye dönmelerini sağlayacak yapının kurulması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bunu başarmak gençlere karşı herkesin sorumluluğu ve görevidir” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit, “İrademizi geri almak için ‘ben varım, laik demokratik düzende insanca yaşamak istiyorum, çözüm ve barış için mücadelede varım, toplumun yapısal sorunlarının çözümüne katkı koymak istiyorum’ diyen her birey, her örgüt ve her partiyle TDP olarak iş birliği, güç birliği yapmaya ve toplumun geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

HALİL HIZAL

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da, Lefke, Güzelyurt, İskele ve Gençlik Örgütü Kongrelerinin ardından Mağusa kongresini de gerçekleştirdiklerini belirterek, kongrelerin tamamlanmasının ardından kurultaya hazırlanacaklarını, yeni kadrolar ve yeni programla birlikte yollarına daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceklerini belirtti.

Dünyanın diğer sorunların yanı sıra, pandemi başta olmak üzere, iklim krizi ve göçler olmak üzere ciddi üç krizle boğuştuğunu belirten Hızal, bu krizlerden de en fazla dezavantajlı kesimlerin etkilendiğine dikkat çekti.

Hızal, bir yıldan fazladır süren pandeminin başta ekonomi olmak üzere var olan sorunları ağırlaştırdığını ve yeni sorunlar yarattığını, yangınların birçok ülkede felaketlere neden olduğunu, ayrıca on binlerce kişinin de canını kurtarmak uğruna göç yollarına düştüğünü belirtti. Hızal, “Bazı çıkar grupları bu krizlerden yararlanmak isteyebilir. Ancak sosyal demokrasinin önemi böylesi dönemlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyal demokrat yapılar ne kadar güçlü olursa, çağdaşlık, demokrasi, eşitlik ve adalet de o topraklarda o oranda güçlenir ve yerleşir” dedi.

Ülkede de büyük bir gelir adaletsizliği olduğunu, birçok alanda geri kalındığını, bunun sorumlularının da yıllardır kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarının önünde gören anlayışlar olduğunu belirten Hızal, “Şimdi de maalesef böylesi kötü bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Bu noktada sosyal demokrat politikaların hakim kılınması için TDP’ye büyük bir sorumluluk düştüğünü, TDP’de de bu vizyon ve kaliteye sahip, alanlarında uzman insanların olduğunu belirten Hızal, bıkmadan, usanmadan çalışmaya, ülkeyi ve toplumu daha ileri götürecek politikaları üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

ERKAN SARI

TDP Mağusa İlçe Başkanlığına seçilen Erkan Sarı ise İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Pandeminin dünyayla birlikte ülkede de ciddi sorunlara neden olduğunu, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda halkın zor koşullarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Sarı, Mağusa esnafı ile emekçisinin de bu zor koşullardan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Yaşanan olumsuzluk kadar toplumun sorunlarıyla ilgilenmeyen, gaile bile çekmeyen yönetim anlayışının üzüntü verici olduğunu belirten Sarı, sosyal demokrat bir anlayışa sahip olan ve bugüne kadar temiz kalmış TDP’ye büyük görev düştüğünü, kendilerinin de bu bilinçle halkı, esnafı, emekçileri dinleyerek çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak için uğraş vereceklerini belirtti. Sarı, “Bu yolda inançlı ve kararlıyız. Hem anlatacağız hem de anlayacağız. Çıkış yollarını da birlikte bulacağız” dedi.