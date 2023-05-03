TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Davulcu: “Kara para, basın özgürlüğüne en büyük tehdittir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi İlke Özgür Davulcu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle parti adına yazılı açıklama yaparak, kara paranın, basın özgürlüğüne en büyük tehdit olduğunu kaydetti.

Davulcu konuyla ilgili yazılı açıklamasında dünyada, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta basın özgürlüğünün her geçen gün geriye gittiğini belirtti.

22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıyı unutmadıklarını, bugün bile hâlâ ülkede bu bağlamda bir korku iklimi olduğunu kaydeden Davulcu, son dönemde nispeten bir miktar geri çekilse de yıllarca gazetecilere dava okunduğunu hatırlattı.

“Gördüğünü haber yapabilen, düşündüğünü yazabilen gazetecilerin her geçen gün azalmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz” diyen Davulcu, yazılı ve görsel basında yayın yapan muhalif gazetelere geçtiğimiz yıl içerisinde yüzlerce dava okunduğunu, hukuk yoluyla basın kuruluşlarına savaş açıldığını belirtti.

İktidarın mahkeme koridorlarını, özgür basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik bir yıldırma ve bıktırma yöntemine dönüştürme çabasında olduğunu söyleyen Davulcu, kara para ve medya ilişkilerinin de normalleştirilmiş durumda olduğunu öne sürdü.

Davulcu, “Tüm kumarhane sahiplerinin medyada söz sahibi olma yarışını endişe ile izlemekteyiz. Buna karşı duyarsız kalan iktidarlar, ülkemizde özgür basına ciddi anlamda zarar vermiş, siyasetin yaratmış olduğu tahribatı örtmek için de kara para ile kurulan havuz medyası yine iktidar eliyle bir araç haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye giriş yapamayan Kıbrıslı gazeteciler konusunda bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmayan iktidarın böylesi bir günde basın özgürlüğünden bahsetmesinin de trajikomik” diyen Davulcu, “Bir ülkedeki basının özgürlüğü, o ülkedeki demokrasinin en büyük göstergesidir. TDP olarak bizler; özgür basın ve özgür gazetecilerin yanında olduğumuzu bildirir, bu vesile ile 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlarız” dedi.