TDP'nin “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” sürüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafından düzenlenen “Yuvarlak Masa Sohbet Toplantıları” sürüyor. TDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geçtiğimiz ay başlatılan toplantıların üçüncüsü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Dr. Halil Hızal, bazı Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Gençlik Örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Güney’den Dr. Alexis Alekou ile “Kıbrıs Rum Toplumunda Adanın birleştirilmesine yönelik bakış açısı” konusu masaya yatırıldı. Açılış ve konuya ilişkin sunumun ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantı değerlendirme ve kapanış bölümü ile sona erdi.

Güney’deki Kıbrıs Üniversitesi’nde siyaset tarihçisi olan Dr. Alexis Aleku, Güneydeki eğitim sisteminin milliyetçi temellere dayandığını belirterek, bunun tarihi ve politik nedenlerini açıkladı. Bazı olumsuzluklara rağmen, Kıbrıslı Rumların adayı yeniden birleştirmek istediklerini söyleyen Aleku, özellikle son dönemdeki gerginliklerin üstesinden gelmek için liderlere ve siyasilere pozitif baskı uygulanması gerektiğini kaydetti.

TDP’nin düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantılarının ilkinde Prof. Dr. Ahmet Sözen ile “Crans Montana Sonrası Kıbrıs Sorununun Çözüm Planı – Federal Temelde Alternatifler” , Doç. Dr. Şevki Kıralp ile “Kıbrıs Türk Toplumu’nun Özne Olma Mücadelesi”, ikincisinde ise Doç. Dr. Nur Köprülü ile “Ortadoğu’da Değişimi ve Sürekliliği Anlamak: Bölgeselleşen Kıbrıs” konuları masaya yatırılmıştı.