TDP: "Ortak açıklamada belirtilen tüm hususları selamlıyoruz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK, bugün gerçekleşen liderler görüşmesi ardından bir açıklama yaptı ve “Bugün gerçekleşen Liderler görüşmesinden çıkan ortak açıklamada belirtilen tüm hususları selamlıyoruz” dedi.

TDP MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde bir süreden beridir suni olarak yaratılmaya çalışılan umutsuzluk ortamına verilebilecek en güzel cevap niteliğindeki bu açıklama, siyasi istek ve kararlılık olduğu sürece çözüm ve barış hedefine emin adımlarla daha da yaklaşacağımızın en güzel kanıtını teşkil etmektedir” denildi.

TDP MYK’nin güven yaratıcı önlemlerin hayat bulmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu kararlı tavırların sonuca ulaşmış olmasını duymaktan büyük bir memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, “Bütünlüklü çözüm zeminini kaybetmeden, kararlılıkla adım adım ilerlemeye devam etmek için TDP olarak her zaman sürecin destekçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

(TAK)