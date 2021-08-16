TDP, Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyi mahkemeye taşıdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve 3 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayınlanan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için ara emri verilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine dava dosyaladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Avukat Boysan Boyra, konuyla ilgili olarak bu sabah Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit başvurunun ardından yaptığı açıklamada 3 Ağustos tarihli Kararname ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verildiğini belirterek, bunun kara para aklanmasını önleyen yasanın by pass edilerek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünün açılması anlamına geleceğini savundu.

“Bu düzenlemeyle devlet komisyon alarak kara parayı aklar durumda olmayacak mı? Kayıt dışı, illegal ne varsa devlet eliyle resmileştirilip, aklanmış olmayacak mı? Devlete vergisini düzenli ödeyenlerin suçu ne?” diye soran Özyiğit, bu kararnameyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenle de bu davayı açtıklarını kaydetti.

BOYRA: “YAPILMAK İSTENENİN KARA PARANIN DEVLET ELİYLE AKLANMASI”

Av. Boysan Boyra Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin, kara parayla ilgili halen yürürlükte bulunan yasayla tamamen ters olduğunu; yapılmak istenenin kara paranın devlet eliyle aklanması olduğunu savundu.

Vergi koymanın, affetmenin, yeni mükellefiyet getirmenin veya mali yükümlülükler üzerinden yetki kullanmanın ancak bir yasadan kaynaklanan yetkiyle olabileceğini, herhangi bir yasanın yetki vermemesi halinde Bakanlar Kurulunun o konuda yetki kullanamayacağını belirten Boyra, bu kararnamenin yetki verilmeden çıkarıldığını ileri sürdü.

Anayasa’nın da ancak ivedilik varsa yapılabileceğini öngördüğünü belirterek “Bu konuda neyin ivediliği var? Neden Meclis’in açılması beklenmedi?” diye soran Boyra, Kararnamenin Anayasaya da aykırı olduğunu iddia etti.

Yasa Gücünde Kararnamelerin 90 gün içinde Meclis’e getirilip yasalaştırılması gerektiğini, ancak bu kararnamede sürenin 2 ay olarak öngörüldüğünü savunan Boyra, “O zaman Meclis’e ne gerek var” diye sordu.

Tüm bunların kabul edilemez olduğunu belirten Boyra, Anayasa Mahkemesine iptal davası dosyaladıklarını, ayrıca kararnamenin yürütmesinin durdurulması için de istida dosyaladıklarını söyledi.