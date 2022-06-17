TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket’ten siyasi birliktelik kararlılığı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Sol Hareket, Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı önünde yaptıkları ortak basın açıklamasında siyasi birliktelik yapma kararlılığını ortaya koydu.

TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket, Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı önünde ortak basın açıklaması yaptı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı tarafından okunan ortak açıklamada, ekonomik zorluklar altında ezilen Kıbrıslı Türklerin iradesinin uzun zamandır yok sayıldığı ve demokrasiye müdahaleler olduğu öne sürüldü.

Kıbrıslı Türklerin bir varoluş mücadelesi içinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, TC ile KKTC arasında imzalanan işbirliği protokolünün Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit altına aldığı ve Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ise ses çıkarılmamasını garanti altına almayı hedeflediği iddia edildi.

- “Öfkeli, tepkili ve utanç içerisindeyiz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretine de değinilen açıklamada, Çacuşoğlu’nun bakanlara “müdür” muamelesi yaptığı ifade edilerek, “Bizler bu yaşananlar karşısında, Kıbrıslı Türkler olarak öfkeli, tepkili ve utanç içerisindeyiz. Bu adadaki varlığımız ve irademiz yok sayılmaktadır” denildi.

Açıklamada Kıbrıslı Türklerin laikliğe inanan bir toplum olduğu vurgulanarak, Çavuşoğlu Kıbrıs ziyaretinde cami avlusunda “siyasi toplantı” yaptığı ve “vatandaşlık sözü” verdiği gerekçeleri ile eleştirildi.

Kıbrıslı Türklerin üretimden koparıldığı ve giderek yoksullaştığının belirtildiği açıklamada, “Göç artık her Kıbrıslı Türk gencin gündemindedir” denildi.

TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket’in farklılıklarına bakmadan bir siyasi birliktelik yapma kararlılığında olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Biz birlikteyiz, Her önemli mücadelede olduğu gibi bu mücadelede de yan yanayız. Ne Ak Parti iktidarının ne de başka bir iktidarın bizi yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Emekçimizi, aydınımızı, bizleri rahat bırakın, çekin elinizi yakamızdan. Bizi tüketemezsiniz. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz” ifadelerine yer verildi.