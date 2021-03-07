TDP TOCEK 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle ‘Pandemide Kadın Olmak’ konulu seminer düzenleyecek.

Yarın saat 20.00’de online olarak gerçekleşecek olan ve moderatörlüğünü TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer’in yapacağı seminerin konuşmacası Av. Mine Atlı olacak.

Komite 8 Mart nedeniyle mesaj yayımlayarak, sınıfsal farklardan en çok etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen kadınlara, sınıfsız ve sınırsız bir dünya ile eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Mesajda, kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almalarının önemine dikkat çekildi, kadın-erkek eşitliğinin barış kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Mesajda ayrıca TDP TOCEK’in bugüne kadar olduğu gibi her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağı, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kadın Sığınma Evi ve Destek Merkezleri'nin açılmasının devletin sorumluluğunda olmasına rağmen, bugüne kadar maalesef bunun yerine getirilmediği belirtilen mesajda Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde açılan Sığınma Evinin yol gösterici olması gerektiği kaydedildi.

Sığınma Evi sonrası kadınların hayatlarını idame ettirmelerine yardımcı olacak organizasyon ile çalışmaların devlet tarafından yapılarak yaşama geçirilmesinin önemine dikkat çekilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde ve dünyada tüm emekçi kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’ ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız. Eşitlik, özgürlük ve barış için, söz değil icraat istediğimizi ve Kadınların, Eşitliğin sadece 8 Mart’ta hatırlanarak anılmaması gerektiğini belirtir, var olan hakların da tam anlamıyla uygulanana kadar verilen mücadelenin devam edeceğini bildiririz.”