TDP Türkiye’de Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Kıbrıs ile ilgili maddeyi değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Türkiye’de Millet İttifakı’ndan Kıbrıs konusuna ilişkin sürdürülebilir bir barış ve huzur ortamının oluşmasına katkı koyabilecek diplomatik hamleler beklediklerini kaydetti.

TDP’den yapılan açıklamada, Türkiye’de Millet İttifakı’nın bileşenleri olan CHP, Deva Partisi, DP, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin dün açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Kıbrıs ile ilgili madde değerlendirildi.

Açıklamada, "Kıbrıs sorununa dair savunula gelen milli dava söyleminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güncel Kıbrıs söylemleriyle bire bir örtüştüğü" belirtildi.

TDP açıklamasında, 6’lı ittifakın Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir barış ve huzur ortamının oluşmasına katkı koyabilecek diplomatik hamleleri atmasını bekledikleri kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'nin hapsolduğu karanlığa bir cevap bulması umuduyla bir araya gelen 6’lı ittifakın mücadelesini selamlarken, bu birlikteliğin, söz konusu Kıbrıs adası olduğunda, Kıbrıs halklarının geleceği için en iyisi olduğuna inanmadığımız ‘milli dava’ söylemi ile adamızın kaderinin ev sahibi bizlerin çıkarları yerine sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları doğrultusunda şekillenecek bir diplomasi planının parçası olarak görmelerini ret ediyoruz. Bunun yerine, bu ilerici ittifakın Doğu Akdeniz'de, onlarca değerli medeniyetin paylaştığı bu güzel coğrafyada, sürdürülebilir bir barış ve huzur ortamının oluşmasına katkı koyabilecek diplomatik hamleleri atmasını beklemekteyiz.”

TDP’den yapılan açıklamada, “ ‘Kıbrıs milli davamızdır diyen Türkiye siyaseti, aslında bu kavramın ne kadar tutarsız ve TC Dış politikası için de milli gaf olduğunun farkında ve bu ifadeyi hiçbir uluslararası saygın örgüt veya ortamda kullanamazken, bir türlü mali ve askeri bağımsızlığını kazanamamış yurdumuzda, her konuda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında da Kıbrıs ile alakalı iki devletli çözüm modelinin bizlere dayatıldığını anlıyoruz.” iddiasında bulunuldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin savaş değil barış, savunma diplomasisi değil barış diplomasinden taraf olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bilinmelidir ki yurdumuz, yüzyıllardır tutunduğumuz bu topraklar savunma diplomasisine malzeme edilemeyeceği gibi garantör devletlerin milliyetçilik yarışına zemin hazırlayacak bir seçim malzemesi olarak da kullanılamaz” ifadeleri kullanıldı.