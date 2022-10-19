TDP ve TKP, Kıb-Tek hakkında açıklama yaptı

TDP ve TKP, Kıb-Tek hakkında açıklama yaptı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) ihalesiz alımların ve gerçekleştirilemeyen ihale nedeniyle Merkezi İhale Komisyonu’nun bir an önce soruşturulup yargıya havale edilmesini talep etti.

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TDP-TKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, bugüne kadarki alımların soruşturmasının ne durumda olduğu soruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kimlerin cebine ne kadar paralar komisyonlar girmiş? İhaleler niye sürekli iptal ediliyor? Merkez İhale Komisyonu’nda ve Kıb-Tek’teki bu şaibeleri ortaya kim çıkaracak? Maliye Teftiş Kurulu, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sayıştay ve Mali Polis daha ne olmasını bekliyor? Soruşturmaların bir an önce anılan kurumlar tarafından siyasetten arınmış olarak yapılıp yargıya havale edilmesi elzemdir.”

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