TDP’den CTP’ye eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP), "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) mücadelesini büyütmek yerine söndürmeye çalışoıyor" eleştirisinde bulundu.

Atlı, yazılı açıklamasında, “CTP’nin TDP ve diğer Meclis dışı parti ve örgütleri bu toplantıya neden davet etmediği gün gibi ortadadır” dedi. Atlı, CTP’nin "ortak akıl" adıyla, El-Sen ve sadece birkaç sendika ile ekonomik örgütü davet ettiği toplantısında, El-Sen’e "Grevi geri çek" önerisi yaptığını ve böyle bir teslimiyetçi zihniyetin asla kabul edilemeyeceğini, zamanın mücadele zamanı olduğunu vurguladı.

Atlı, “Böyle bir önerinin CTP tarafından yapılması acıdır. Mücadeleyi büyütmek yerine söndürmek; toplumsal yok oluşumuza sebep olacaktır” dedi. Atlı, “Ne kazandık ki grev sona erdirilecek, CTP yasa geçerse ve sözleşme imzalanırsa Meclis’i terk edecekse imza atarız. Eylem ve grevler sonrası ne kazandık. AKSA’ya özel yasa geri mi çekildi de grev sonlandırılıyor” diye sordu.

Atlı, davet edilmedikleri toplantıda ortaya çıkan 4 maddelik bir metine imzacı olmalarının istendiğini savunarak, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı yarın Meclis’ten geçer ve AKSA ile 15 yıllık sözleşme imzalanırsa, CTP Meclis’i tamamen bırakıp sokağa dökülecek ve sendikalar da genel grev yapacaksa, bunu taahhüt eden bir açıklama yaparlarsa, biz de TDP olarak bu metni imzalayacağız. Sözleşme imzalandığı takdirde, bir genel grev çağrısı taahhüdü dahi olmayan bir vizyon açıklanarak eylemliliğin sona ermesi söz konusu olmamalıydı” ifadelerini kullandı.