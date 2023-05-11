TDP’nin ara seçimdeki adayı Tacan Reynar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde adayının eski kıdemli yargıç, hukukçu Tacan Reynar olduğunu açıkladı.

Genel Başkanı Mine Atlı, 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi’nde adaylarının Kıdemli eski Yargıç, Hukukçu Tacan Reynar olduğunu ilan etti ve Meclis’i gerçekten bir mücadele alanına çevirerek, toplumun sesini yeniden TDP’nin yükselteceğini söyledi.

Reynar’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Merkez Lefkoşa’da tanıtım basın toplantısı düzenlendi.

Atlı: “Bizler yeniden, sözümüzü bu ülkenin siyasi gündemine taşımaya kararlıyız”

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, MYK ve PM üyeleriyle birlikte Tacan Reynar’ın adaylığını ilan ederek, toplantının odak noktası ve sloganının ise “Dünümüz, Bugünümüz ve Yarınımız” olduğunu söyledi.

Atlı, “Bizler yeniden, sözümüzü bu ülkenin siyasi gündemine taşımaya kararlıyız. Bu ülkeyi battığı karanlıktan çıkarmak, yeniden umut olmak, hayal ettiğimiz dünyayı ve hayal ettiğimiz Kıbrıs’ı, bıkmadan, yılmadan, yorulmadan anlatmak ve yaratmak için harekete geçiyoruz” dedi.

Halkın iradesine yeniden sahip çıkacaklarını vurgulayan Atlı, “Geleneğimizin tüm neferlerini bir araya getirdiğimiz gibi yeni yüzlerle geleceğin TDP’sini de birlikte inşa edeceğiz. Gerek bu seçimi gerekse de her fırsatı kullanarak sesimizi yükselteceğiz. Gözlerinin içine baka baka, kirlettikleri demokrasimize ve gasp ettikleri irademize yeniden sahip çıkacağız ve onların el uzattıkları her şeyi geri alıp, ‘bizim’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tacan Reynar’ı “Arkadaşım, yoldaşım” diyerek ilan eden Atlı, Reynar ve burada bulunan bütün demokrasi gönüllüleriyle, hala yas içinde olan bir ülke olduklarının sorumluluk ve bilinciyle birlikte mütevazi bir kampanya eşliğinde bu yolu birlikte yürüyeceklerini kaydetti.

Atlı, “Kenetleneceğiz, ‘biz yine varız’ diyeceğiz. Yeter bu sessizlik, yeter bu yılgınlık, yeter bu kabuğumuza çekilmişlik. Bize yeniden umut, bize yeniden görev, bize yeniden hareket lazım. Her inandığımızda başardığımız gibi, yine başaracağız ve hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu toplumun sesi yeniden ‘biz’ olacağız” dedi.

-Reynar: “Koca koca adamların arsız gölgeleri düştü üzerimize, yaralandık, öfkelendik…”

Tacan Reynar da konuşmasında; son yıllarda ülkede yaşanan gelişmeleri, yargıçlık cübbesini çıkardığı anı ve neden aday olduğunu anlattı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve “Melekler Takımı” dahil toplamda 49 Kıbrıslıtürk yurttaşın hayatını kaybettiği Adıyaman merkezli depremlere işaret eden Reynar, Kıbrıs Türk toplumunun yakın geçmişte oldukça acı günler yaşadığını, bunun bir toplumun yaşayabileceği en derin çaresizlik olduğunu vurguladı.

Reynar, “Umutlarımız un ufak oldu, geleceğimiz karardı, koca koca adamların daha fazla kazanç için insan öldüren arsız, pespaye ve umursuz gölgeleri düştü üzerimize, hepimiz yaralandık, hepimiz öfkelendik, hepimiz ‘Bu nasıl olabilir?” diye düşündük günlerce. Çaresiz kalmaktan daha beter bir dert olmadığını biliriz hepimiz…” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasındaki gelişmeleri yorumlayan ve “Biz ‘Bu sistem enkaz altında’ dedik, onlar ‘İki devletli, bağımsız ve egemeniz’ dediler” diyen Reynar, 5 yıl önce Afrika gazetesine yapılan saldırıya değinerek yargıçlık cübbesini çıkarma kararını şu ifadelerle anlattı:

“Bu olayların akabinde başlayan yargılamalarda, içinde yaşadığımız düzene dair ‘kral çıplak’ demenin vaktinin çoktan gelip geçtiğini düşünerek, evet tam da bugünlerde, büyük bir onurla ve emekle taşıdığım Yargıçlık cübbesini, Lefkoşa’nın Sarayönü’nde, Atatürk Meydanı’na bakan tarihi binasındaki odamda, Dr. Küçük’ün çerçeveli resminin hemen yanına son kez asmış ve ardından da savunma tarafına geçmiştim…”

Reynar, şöyle konuştu:

“Önce gazetecilerin ifade özgürlüğüne karşı girişilen saldırılarla yüzleştik, birileri ‘Hayır yazamazsın, hayır konuşamazsın’ diyordu. Anayasa’da yazan özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyor, gazeteciler hapis cezası alsın diye durmadan ceza davaları açılıyor, basın emekçilerine baskılar artıyor, gün geçtikçe ekmeğiyle tehdit ediliyordu.

Artık sokaklarımızda daha fazla ‘Kent Güvenlik Sistemi’, daha fazla kamera vardı ancak daha fazla suçlu kol geziyordu.

Bilişim Suçları Yasası geçiriliyordu, böylece basın daha da kontrol altına alınıyor, vatandaşın daha fazla gözetlenmesinin önü açılıyordu.

İfade özgürlüğünü kullanan yurtseverler Türkiye’ye girişlerinde alıkonuluyor ve sonra da sınır dışı ediliyordu. İstenmeyenler oluyorduk, sakıncalı bulunuluyorduk, anakaraya çıkış yoktu artık…”

Reynar, “Bavulu elinde hazır bekleyen gençlere, çocuklarımıza ‘Hoşça kal’ diyemeyiz” diyerek neden aday olduğunu anlattı.

“Bu yurt bizim ve ancak gerçeklerimizle yüzleşirsek mücadeleyi yeniden ayağa kaldırabiliriz” diyen Reynar, şimdi yeniden yollara düşmenin vakti geldiğini, o yolların kendilerine, kendilerinin de o yollara hiç yabancı olmadığını vurguladı.

“2000’li yıllarda aynı yoldaşlarla barış, demokrasi ve daha aydınlık yarınlar için çıkmıştım yollara. Gençtim henüz, saf bir umutla sarılmıştım yurduma” diyen Reynar, umudun hala olduğunu, herkeste olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Reynar, TDP’li yoldaşlarıyla olmanın kendisi için onur olduğunu belirterek “Bu enkazı el birliğiyle kaldıracağız” dedi.