TDT Sivil Koruma Mekanizması ile ilgili görüşmeler İstanbul'da yapıldı

Acil durumlar, doğal afetler ve çeşitli kriz zamanlarında kolektif müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında dayanışmanın yükseltilmesi için TDT Sivil Koruma Mekanizması’nın kurulmasına yönelik görüşmeler İstanbul'da yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 4-5 Temmuz tarihli görüşmeler, TDT Sekretaryası moderatörlüğünde üye ve gözlemci üye ülke heyetleri arasında gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Saadet Hüdaverdi, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker'in katılımıyla gerçekleşen görüşmeler, TDT Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulmasına ilişkin 16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan TDT Devlet Başkanları Konseyi kararı çerçevesinde kaleme alınan taslak anlaşma üzerine oldu.