TED Kolejinde lise mezuniyet töreni yapıldı

Ülkenin saygın eğitim kurumlarından TED Kuzey Kıbrıs Koleji dün akşam yapılan mezuniyet töreniyle liseden dördüncü mezunlarını verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eğitim öğretim hayatına 10 yıl önce başlayan TED Kuzey Kıbrıs Koleji bu yıl dördüncü mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. Okul kampüs alanında gerçekleşen ve saat 19.30 da başlayan mezuniyet etkinliğine Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre, T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ve okul yöneticileri ve öğrenci aileleri katıldı.

Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Lisa Victoria Bromhead’ın tele konferans aracılığı ile mesajını okumasının ardından T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu öğrencilere hayat yolculuğunda öneriler içeren bir konuşma yaptı. Etkinlikte Ortaokul ve Lise Müdür Yardımcısı Sezan Numanoğlu kürsüye gelerek mezun olacak öğrencilere, ailelerine ve onları mezun eden öğretmenlere hitabeden bir konuşma yaptı. Numanoğlu, öğrencilerden üniversite ve hayat yolunda TED’li olmanın verdiği onur ve gururla davranmalarını istedi. Okul birincisi ve okul ikincisinin konuşmaları yapıldı. Okul birincisi Sedanur Türker tüm öğrenciler adına kütüğe ismini çaktı.

Başarılı olan öğrencilere konuklarla birlikte yönetici ve öğretmenlerin plaket ve sertifika takdiminden sonra, diploma sunumuna geçildi. Mezuniyet andının coşkuyla okunması sonrasında öğrencilerin kepler birlikte havaya atarak birbirlerine veda etmeleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 17:33