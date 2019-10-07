Tedavileri sürüyor

Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Hasan Amasyalı (E-13) ve İlayda Amasyalı (K-18) kardeşlerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Hasan ve İlayda Amasyalı kardeşlerin dün gece ameliyat edildiğini ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Turunçlu kavşağı ile Ulukışla kavşağı arasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında, Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetmişti.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HALEN YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Ötüken’de bir hafta önce annesinin garajdan geri geri çıkarken çarptığı 2 yaşındaki Deniz Mertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Özyılkan, Deniz Mertsoy’un tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.