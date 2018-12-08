HAKSEN, yaşanan felaketlerin ana sorumlularının devlet yönetimleri olduğunu savunarak, son olarak 2010 yılında yaşanan benzeri felaketten ders alınmadığını ve popülizm uğruna bu çarpık yapılaşmaya çanak tutulduğunu kaydetti.



HAKSEN, açıklamasında, sağanak yağışların felaketlere sebep olduğunu, bu kez eskisinden farklı olarak can kayıpları da yaşandığını, bazı ailelerin ocaklarına ateş düştüğünü belirterek, “Bu ailelerin acılarını paylaşır. Kaybettiğimiz canlara rahmet, ailelerine metanet dileriz. Mekânları cennet olsun” dedi.



Hükümetlerin pervasızca dere yataklarına hastane, sosyal konut ve sanayi bölgeleri ile yollar oluşturduğunu ileri süren HAKSEN, şunları savundu:



“Bu yapılanlar yetmezmiş gibi bu ülkede inşaat koşullarını belirleyen Hükümetler dere yataklarını parselleyip imara açmışlar, ÇED raporu ile, Mimar Mühendisler Odaları ile ve Belediyeler onayı ile inşaat izinleri vererek bu günkü tabloyu hazırlamışlardır. Yıllarca bu sorumsuzlukları gündeme getirenlerin yakınmalarına kulaklarını kapatmışlardır.



Bilinmesi gerekir ki su akarak yolunu bulur bu yolu değiştirmek için uğraşanların cezasını yine bu sular yıkıp geçip cezalandırılacaktır. Tedbir almaya yarından tezi yok başlanmalıdır.



Toplumsal zarara karşı direnecek olan mülk sahipleri ve Hükümetler müştereken bu sorunu çözmeli ve Belediyeler bu konuda görevlendirilmelidir. Henüz sahiplendirilmiş ve inşaatı başlatılmamış dere yataklarımdaki parselleri inşaata açmamalıdır. Buralara yapılacak inşaatlara vize verilmemelidir.



Sendikamız HAKSEN bu tedbir ve önlemlerin Hükümetlerce alınmasının takipçisi olacaktır. Yeniden can kayıplarımız artmaması adına bu önlemlerin ivedi olarak alınmasını talep ediyor ve hükümetin derhal felaketzedeler için yardım kampanyası başlatmasını bekliyoruz.”