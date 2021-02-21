Tedbir ve sıkı denetim çağrısı

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, bir kez daha kapanma yaşamamak için tedbirlere dikkat edilmesi ve denetimlerin arttırılması çağrısında bulundu.

Candemir, Hükümet’in bazı kısıtlamaları kaldırma kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bir kez daha kapanma noktasına gelmemek için, açılımın en üst düzeyde tedbirlerle yapılmasının bir zorunluluk olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

Halkın, salgın sona ermiş gibi rahat hareket etmemesi, tedbirleri elden bırakmaması, Devletin ise denetimleri sıklaştırması, kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar getirmesi gerektiğini vurgulayan Candemir, açılacak olan sektörlerde çalışan kişilere her 15 günde bir PCR testi yapma zorunluluğunun getirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış olduğu ve çok farklı varyasyonları ile ciddi bir tehlike

oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Candemir, “Ülkemizdeki son durumun ne olduğu konusunda hükümet yetkilileri yeterli ve güvenilir açıklamalarda bulunmamaktadır. Hükümet yetkililerinin bu konularda daha şeffaf davranmasını ve var olan bilimsel verileri toplumla paylaşmalarını beklemekteyiz” dedi.

Candemir, kapanma nedeniyle ciddi ekonomik problemlerle yüz yüze kalan işletmelere ve işlerini kaybeden kişilere yönelik yardımların arttırılması, işletmelerin sorunlarına çare bulunması için Hükümetin gerekli çalışmaları tamamlaması çağrısında bulundu.