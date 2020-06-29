“Tedbirler üst düzeye çıkarılmazsa vaka sayımız artacaktır”

Demokrat Parti (DP), ülkede “normal ülkelerin yaptığı gibi üst düzey tedbirler alındıktan sonra normal döneme geçilmesi” gerektiğini belirterek, “Aksi halde vaka sayımızda patlama yaşanacaktır” dedi.

DP’den yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkeye gemi ile gelen bir yolcunun Kovid-19 testi ile ilgili ortaya çıkan durumun anlaşılabilir olmadığını ve bu durumun halkı paniğe sokmaktan başka bir şey olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümete; “Bir an önce uçuşları ve karadan gelişleri yerinde tedbirler alana kadar durdurmalı, hastahanelerimizdeki yetersiz yatak kapasitemiz nedeniyle pandemi hastahanesinin inşaatına başlamalı, Rum tarafında işleyen insanlara da Rum tarafıyla iş birliği içinde onları rahatlatacak derhal bir çözüm bulmalı, Yaşanan ve ilerleyen Kovid-19 sürecini şeffaf bir şekilde halka aktarmalıdır” çağrısında bulunuldu.